Учёные назвали факторы продолжительности жизни

Учёные из Швеции назвали четыре главных фактора влияющих на увеличение продолжительности человеческой жизни. Об этом сообщает Journal of Internal Medicine.

В исследовании приняли участие более 33 тысяч мужчин и 30 тысяч женщин в возрасте от 45 до 83 лет.

Согласно результатам, продлить жизнь поможет отказ от курения, регулярная физическая активность, умеренное употребление спиртных напитков, а также здоровое питание.

Ранее сообщалось, что резкий отказ от использования интернета может вызывать чувство беспокойства, увеличивать сердечный ритм и давление.

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