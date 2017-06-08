«Вся таблица Менделеева». Эксперты проверили «шашлычное» мясо из магазинов

В ходе экспертизы сотрудники «РОСТЕСТ-Москвы» обнаружили в трёх из пяти образцах маринованного мяса для шашлыка «целую таблицу Менделеева». Об этом сообщают журналисты mk.ru

«МК» закупил пять образцов свиного шашлыка известных производителей. Для чистоты эксперимента присвоим им номера. Итак, образец №1 (389 руб./кг), образец №2 (259 руб./кг), образец №3 (229 руб./кг), образец №4 (289 руб./кг) и образец №5 (199 руб./кг).[…] в шашлыках от производителей №2, №3 и №4 можно обнаружить целую таблицу Менделеева!», - говорится в публикации.

Специалисты отмечают, что первое, на что покупателю следует обращать внимание при покупке шашлыка, это его состав. В качественном продукте должно быть только мясо, йогурт и специи. Маринад и уксус допускаются в составе, однако негативно влияют на вкусовые качества мяса или используются для маскировки некачественного продукта.

«Сейчас есть очень большое количество разрешенных добавок, которые маскируют некачественное мясо. Это, например, тот же банальный уксус. Если его больше, чем нужно, то при вскрытии упаковки, кроме его запаха, мы ничего не почувствуем. Вообще переизбыток уксуса обесцвечивает мясо и делает его более плотным, в итоге готовый продукт будет жестким», - заявила заместитель главы органа по сертификации Елена Нечаева

Зачастую производители вместо того, чтобы писать индексы «E», прописывают их не такими отталкивающими покупателей словами: лимонная и аскорбиновая кислоты, фосфат натрия и цитрат калия. Нечаева рекомендует покупателям обращать внимание на зеленоватую или сероватую окраску мяса. Такой цвет свидетельствует о микробиологической порче продукта. Потемнение мяса возникает при нарушении хранения сырого продукта. В ходе эксперимента эксперты установили, что самым качественным продуктом оказался образец №1. В публикации отмечается, что читатели могут обратиться в редакцию и узнать название производителя.