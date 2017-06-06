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Газета.Ru

Роспотребнадзор сообщил о росте числа россиян с ожирением

Россияне стали чаще страдать от ожирения
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Согласно данным доклада Роспотребнадзора, гражданам России вдвое чаще стали ставить диагноз "ожирение", пишет газета "Известия".
"Заболеваемость ожирением среди взрослого населения в возрасте 18 лет и старше с впервые в жизни установленным диагнозом в 2015 году возросла по сравнению с 2011 годом в 2,3 раза. Прогнозируется тенденция к росту этого показателя", - говорится в тексте доклада.
При этом в ведомстве пока не располагают данными за 2016 год.
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газета "Известия"
Роспотребнадзор
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