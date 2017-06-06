Роспотребнадзор сообщил о росте числа россиян с ожирением

Согласно данным доклада Роспотребнадзора, гражданам России вдвое чаще стали ставить диагноз "ожирение", пишет газета "Известия"

"Заболеваемость ожирением среди взрослого населения в возрасте 18 лет и старше с впервые в жизни установленным диагнозом в 2015 году возросла по сравнению с 2011 годом в 2,3 раза. Прогнозируется тенденция к росту этого показателя", - говорится в тексте доклада.

При этом в ведомстве пока не располагают данными за 2016 год.