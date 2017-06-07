Роспотребнадзор предупреждает о возможной атаке гриппа

В этом году россияне могут столкнуться с новым вирусом гриппа. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на годовой доклад Роспотребнадзора. По данным ведомства, заболевание может быть похоже на свиной грипп, который охватил многие страны в 2009 году. Или же – иметь штамм вируса из Южного полушария, также известного как "Мичиган". В Роспотребнадзоре отметили, что ни один из возможных вариантов гриппа не внушает опасений. Так как оба штамма уже включены в вакцину от гриппа на будущий сезон. Значит, эпидемии заболевания в стране не будет, заключает телеканал "Россия 24".

Грипп - болезнь весьма неприятная. Предупредите друзей - для этого нажмите на кнопки соцсетей ниже: