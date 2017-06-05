Ученые назвали сыроедение коротким путем в могилу

Продвигаемые многими знаменитостями детоксикационные диеты на основе сырой пищи могут быть смертельно опасными. Эксперты в области здорового питания подчеркивают, что поклонники этих диет могут уморить себя голодом в течение 6 месяцев, если они не употребляют никакой приготовленной пищи.

Деми Мур и Основанная на приеме сырой пищи диета, как утверждается, способна провести к детоксикации организма. Среди поклонников данной разновидности питания много знаменитостей, включая Гвинет Пэлтроу Мадонну . Однако исключение всех приготовленных продуктов питания из рациона в пользу овощей и фруктов, соков и салатов может за короткий срок убить человека, как утверждает ведущий британский биолог Стив Джонс . Он подчеркивает, что данная разновидность питания не обеспечивает ни малейшей детоксикации. Сыроедение просто проходит через организм, поскольку у человека не задействуется ферменты, необходимые для пищеварения. В результате, употребление только сырой пищи приводит к потере веса и смерти от голода в течение около 6 месяцев.

«Человек является единственным животным в истории, которому для жизни необходима приготовленная пища, и мы не можем питаться только сырыми продуктами, - уверяет Стив Джонс. - Из-за сыроедения человек теряет ферменты и механизмы переваривания сырой пищи. Мы расстаёмся с мышечной массой и очень многими другими вещами. Самое главное в том, что мы теряем функционал нашего репродуктивного аппарата».

Сыроедение является более экстремальной версией так называемого очищающего питания, которое стало очень популярным в последние годы. Утверждается, что сырые продукты питания не проходили через различные химические процессы, их не нагревали при температуре свыше 48С, а значит, они очень полезны. Однако мировой эксперт в области генетики из Университетского колледжа Лондона профессор Стив Джонс категорически опровергает данные утверждения и призывает людей не отказываться от типа питания, которого придерживаются все поколения человечества.

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