Российские ученые создали супержидкость для зубов

Российские ученые разработали уникальный состав для зубного ополаскивателя, основанный на металлических наночастицах. Он не содержит фтора и при этом уничтожает огромное количество патогенных бактерий, живущих в полости рта.

- Мы зафиксировали, что при использовании ополаскивателя на основе оксидов металлов значительно снижается количество мягкого налета на поверхностях зубов (до 83%), - говорит доцент кафедры физической химии НИТУ "МИСиС" Георгий Фролов. - Снижается количество патогенной микрофлоры вплоть до полного ее уничтожения. И, соответственно, снижается воспаление десны. Растворы с содержанием наночастиц рекомендуется использовать в сочетании с традиционными средствами гигиены.

Напомним, стоматологи всего мира сегодня активно ищут способ профилактики кариеса без использования фтора, так как его избыток (NaF) вреден и для зубов, и для всего организма в целом. При этом обычная щетка с пастой очищает максимум 61% налета только с жевательных, язычных и щечных поверхностей. А на зубную нить у многих пациентов не хватает времени. Так что использование специальных жидкостей - ополаскивателей - остается одним из самых удобных и быстрых способов очистки промежутков между зубами.

В ходе нового исследования специалисты из НИТУ "МИСиС" и Вятского госуниверситета провели серию экспериментов с растворами, содержащими наночастицы оксидов металлов, и бактериями зубного налета. Подавление их роста происходило уже в течение 24-х часов после применения инновационной жидкости.

- Безионные коллоидные растворы оксидов металлов не токсичны для человека. Являясь источником микроэлементов, они проявляют долговременные антибактериальные свойства. Все процессы более выражены при разведении раствора 1:10, - говорит Георгий Фролов.

Клиническая апробация ополаскивателя была проведена на добровольцах на кафедре стоматологии Кировского государственного медицинского университета. До начала экспериментов специалисты измерили их гигиенические и пародонтальные индексы, а потом фиксировали эти показатели через 14 и 30 дней использования инновационной жидкости. Данные клинических исследований показали снижение адгезии (склеивания) микроорганизмов на поверхности зубов на 20%. А через месяц ученые зафиксировали снижение количества грибковой флоры и нормализацию рН во рту добровольцев.

- Наночастицы оксида металла являются биокатализаторами ферментов гидролиза, - говорит декан стоматологического факультета Кировского ГМУ, к.м.н. Светлана Громова . - В отношении золотистого стафилококка и большинства кокков бактерицидные и бактериостатические свойства препарата иногда значительно превосходят действие антибиотиков.

Сейчас первые опытные партии препарата уже создаются в лаборатории НИТУ "МИСиС", разработчики регистрируют состав, и в ближайшее время инновационный ополаскиватель будет запатентован.