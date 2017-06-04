Директор НИИ имени Склифосовского Могели Хубутия покидает свой пост

Директор НИИ скорой помощи имени Склифосовского, академик Могели Хубутия заявил, что покидает свой пост, но продолжит работу в данном учреждении в качестве хирурга.

"Не уволили, а я ушел президентом и оставил место молодому своему заместителю. У меня будет там мое любимое дело – хирургия, которым я буду заниматься, но я не буду заниматься уже административными вопросами, этим должны заниматься молодые", — сказал Хубутия в воскресенье в эфире радиостанции "Эхо Москвы" , его слова приводятся на сайте.

По словам академика, он "давно готовился" к тому, чтобы покинуть должность директора и перейти на работу хирургом, однако решение о смене директора НИИ скорой помощи имени Склифосовского стало для него "немножечко неожиданным поворотом", так как было принято ночью.

"Это решение, наверное, быстрее всего было принято каким-то другим человеком, а потом я в принципе с этим согласился. Я давно готовился, еще в прошлом году я хотел уйти на такую работу, именно быть в хирургическом отделе", — пояснил Хубутия.

Он также опроверг сведения том, что в НИИ были обнаружены нарушения, в частности, вымогательство денег у пациентов и случаи проведения высокотехнологичных операций, в которых не было необходимости, которые якобы и послужили причиной его ухода с должности директора.

"Наверное, кто-то думал, что я не уйду, и это было заказное", — предположил академик, назвав подобные сведения "клеветой".