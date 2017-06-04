Суперлюди среди нас

Популярность здорового образа жизни растет во всем мире. Но похоже, фитнес-энтузиастам, которых с каждым днем все больше, начинают приедаться микроблоги безупречных девушек-тренеров с радостными улыбками. Где искать вдохновение? Любители спорта все чаще обращаются за мотивацией к необычным фитнес-гуру.

Физическая сила и мощные мышцы — разве не к этому стремятся любители спортзала? В начале июня англоязычные СМИ рассказали о персональном тренере по фитнесу из американского штата Калифорния, который приобрел известность среди пользователей соцсетей из-за своего высокого роста (более двух метров). Гибрид Добрыни Никитича и куклы Кена так поразил пользователей Instagram, что количество подписчиков страницы Денни Джонса достигло 600 тысяч.

Слава обрушилась на американца совершенно внезапно: после вирусных репостов и публикаций в онлайн-изданиях в почту 31-летнего Денни посыпались письма с просьбами посоветовать правильное питание, порекомендовать биодобавки и так далее. Джонс пока в легком шоке от такой известности, но уже поделился кое-какими взглядами на диеты и фитнес. «Правильное питание важнее добавок», — считает он (однако тут же порекламировал БАД, без которого, по его мнению, ни одному бодибилдеру не прожить).

Женщины (и не только они) пишут высоченному красавцу признания в любви и предлагают отношения, но у него уже есть избранница.

Теперь за обновлениями Instagram-аккаунта 155-килограммового мужчины следят почти 300 тысяч человек.

25-летний Гариби занимается тяжелой атлетикой. Несмотря на большой вес, он не страдает от ожирения. Напротив, большая часть массы его тела приходится на мышцы. «Халк» может поднять штангу весом до 175 килограммов. Он представляет свою страну в соревнованиях по бодибилдингу и участвует в конкурсах по пауэрлифтингу.

Американка Кайса Керанен не какая-нибудь обычная «фитоняшка» с блестящими килограммовыми гантельками в руках. Она завоевала восхищение ЗОЖ-сообщества красивыми и очень сложными фитнес-тренировками. 31-летняя уроженка Сиэтла занимается различными видами спорта очень давно, еще со школы, а еще закончила Университет штата Вашингтон по специальности «Физкультурное образование». Отсюда и мастерство, и рельеф.

Несмотря на очевидность того, что многие демонстрируемые Кайсой упражнения не по зубам рядовому посетителю спортзала, ее страница все равно очень популярна — за обновлениями следят почти полмиллиона человек.

В комментариях подписчики бурно и не без юмора обсуждают навыки девушки.

«Надо повторить это дома — интересно, насколько эпично я облажаюсь», — написал один из юзеров.

Скотт Эвеннетт не слышал о поблажках в спортзале, потому что он — военный тренер. Покинув австралийские вооруженные силы, где он занимался физподготовкой солдат, мужчина стал «гражданским» фитнес-коучем.

Как нетрудно догадаться, во главу угла Эвеннетт ставит дисциплину. Жалостливостью к ученикам не отличается: «Считаю, нужно повышать болевой порог и учиться чувствовать себя комфортно, когда вам дискомфортно», — заявляет он.

Придерживается строгой диеты: никакого алкоголя, фастфуда, энергетиков, сладкого, простых углеводов. Брутальный австралиец существует на курятине, морепродуктах, яйцах, авокадо, зелени, сладком картофеле.

Скотт признает, что регулярные тренировки — это вызов самому себе. Но при этом призывает не останавливаться: «Ваш лучший персональный результат на сегодня — это меньшее, чего вы способны достичь».