Учёные рассказали, водой какой температуры нужно мыть руки

Исследователи из Рутгерского университета заявили, что мытьё рук в прохладной воде не уступает по эффективности аналогичной процедуре с горячей.

Как сообщает Iol, попытки избавиться от бактерий при помощи мытья рук в горячей воде могут повредить кожу, что способствует попаданию бактерий в организм человека.

Испытания на более чем 20 добровольцах показали одинаковую эффективность мытья при температурах от 15 °C до 38 °C. При этом, чтобы очистить кожу, достаточно 10-20 секунд.

Кроме того, выяснилось, что антибактериальное мыло защищает от кишечной палочки не намного лучше, чем обычное.

Ранее учёные узнали, что устойчивые к антибиотикам микробы появились 450 млн лет назад.