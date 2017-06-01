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В Москве госпитализирован Эдуард Успенский

В Москве госпитализирован Эдуард Успенский
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Писатель Эдуард Успенский попал в больницу, сообщает паблик Mash в соцсети «ВКонтакте».
Несколько лет назад врачи диагностировали у писателя онкологическое заболевание. Сейчас состояние здоровья Успенского резко ухудшилось, ему потребовалась помощь медиков.
На данный момент врачи стабилизировали его состояние, но продолжают наблюдать за Успенским.
Эдуард Успенский - советский и российский писатель, сценарист, автор детских книг. Среди популярных персонажей, придуманных им — Крокодил Гена и Чебурашка, кот Матроскин, Дядя Фёдор, почтальон Печкин, пес Шарик и другие.
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Эдуард Успенский
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