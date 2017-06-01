В Москве госпитализирован Эдуард Успенский

Несколько лет назад врачи диагностировали у писателя онкологическое заболевание. Сейчас состояние здоровья Успенского резко ухудшилось, ему потребовалась помощь медиков.

На данный момент врачи стабилизировали его состояние, но продолжают наблюдать за Успенским.

Эдуард Успенский - советский и российский писатель, сценарист, автор детских книг. Среди популярных персонажей, придуманных им — Крокодил Гена и Чебурашка, кот Матроскин, Дядя Фёдор, почтальон Печкин, пес Шарик и другие.