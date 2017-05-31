Перечислены продукты, от которых невозможно потолстеть

Эксперты в области диетологии из США рассказали о продуктах, которые можно есть столько, сколько хочется, - без риска набрать лишний вес. Первое место в этом рейтинге заняли всем известные огурцы.

На страницах издания «ВладТайм» эксперты назвали огурцы «уникальным овощем» - их употребление в каком угодно количестве не заставить фигуру располнеть, поскольку в основном они состоят из воды. Если учесть, что в огурцах содержится целый ряд хорошо усваиваемых минералов и витаминов, то их влага еще и крайне полезна для здоровых функций организма.

Кроме того поразительно низкокалорийным является сельдерей, отметили диетологи. Лишь немногим больше калорий (20 на 100 граммов продукта) содержат помидоры, которые заняли третье место в списке.

«Также нельзя забывать о чернике, голубике, грейпфрутах, брокколи и листовом салате. Все этим продукты отличаются незначительным количеством калорий, поэтому есть их можно совершенно без каких-либо опасений», - констатировали врачи.

Отметим, что на днях экспертами был представлен и антирейтинг продуктов, постоянное потребление которых, по их словам, связано с негативными изменениями в работе органов, приводящими к преждевременной смерти. В частности, наиболее опасными в этом плане были названы продукты с глутаматом натрия Е621.

Помио этого ряд ученых полагают, что в пищу не следует употреблять искусственные подсластители.