Учёные назвали необычные симптомы гипертонии

Исследователи из США сообщили, что им удалось выяснить, что есть такие симптомы гипертонии, которые ранее не были известны науке, однако по ним можно легко обнаружить это заболевание на начальной стадии и начать лечение.

Ученые говорят, что у многих людей гипертония протекает так, что ее трудно определить, в итоге люди годами живут с гипертонией, что может быть опасно для их здоровья. Медики определили 6 необычных показателей данного недуга. Так, ученые говорят о том, что самым показательным признаком того, что у человека может быть гипертония в скрытой форме, говорит боль в глазах, которая появляется не после тяжелых нагрузок, а остается на протяжение долго времени и даже после отдыха.

Еще один неожиданный признак - постоянный кашель. Он тоже может свидетельствовать о наличии недуга, поэтому крайне важно измерить давление. Третий признак — это боли в груди. Они могут также быть признаком повышенного давления, поэтому стоит обратить на них внимание и проверить его. Также признаком наличия гипертонии может быть апатия, которая не проходит даже после продолжительного отдыха, поэтому важно следить за своей активностью и обратить внимание, если она неожиданно снизилась.

Также самый распространённый признак наличия недуга это головокружение. При повышении артериального давления человек испытывает головокружение, ему трудно устоять на ногах, он может чувствовать необъяснимую слабость. Если у человека есть хотя бы один из этих показателей, то человеку стоит проверить давление, не повышено ли оно.

Ранее ученые рассказали о новых таблетках для лечения гипертонии.