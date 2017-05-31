Преждевременная смерть из-за курения грозит 12 млн россиян, заявили в ВОЗ

Двенадцать миллионов курящих россиян подвергается риску преждевременной смерти, сказала спецпредставитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович

"По прогнозам ВОЗ, не менее 12 миллионов из нынешних потребителей табака в России подвергается риску преждевременной смерти в связи с курением", — сказала Вуйнович на пресс-конференции.

Она добавила, что в мире ежегодно шесть миллионов человек умирает от последствий потребления табака, что больше, чем смертность от туберкулеза, ВИЧ.