Производителей лекарств обяжут советоваться с пациентами

Минпромторг совместно с Минздравом прорабатывает возможность обязать производителей лекарств советоваться с объединенными пациентскими организациями о выпуске продукции, необходимости конкретных препаратов на рынке и их форме. Ведомства уже ведут переговоры с фармзаводами и пациентами по этому вопросу. Нововведения нужны для того, чтобы улучшить качество лекарственных препаратов, объясняют чиновники.

Производителей лекарств могут обязать обсуждать с пациентами планы работы. А пациенты, в свою очередь, смогут высказывать пожелания, например, о предпочтительной форме лекарства. Возможность ввести такую норму сейчас прорабатывают Минпромторг совместно с Минздравом, рассказал «Известиям» член общественного совета при Минздраве Юрий Жулев. По его словам, производители, когда разрабатывают препараты, должны общаться с пациентами, принимая во внимание их пожелания, в том числе по комплектации и удобству в применении. Например, если это шприцы, то пациенты должны высказаться об удобстве ручки.

— Компания-производитель на самых ранних этапах должна начать информировать пациентское сообщество о перспективах и возможностях лекарства. Потом информировать о прохождении клинических исследований. Далее, при запуске препаратов, приглашать на завод для ознакомления с процессом производства, отвечать на вопросы, согласовать очень больной вопрос — комплектацию. Она должна быть удобна для применения, — рассказал Юрий Жулев.

В Минпромторге подтвердили «Известиям» работу над идеей. В какой форме может быть закреплена новая норма, чиновники пока сказать не могут — этот вопрос еще прорабатывается.

В министерстве сказали, что считают важной задачей укрепление диалога между производственным бизнесом, профессиональным медицинским сообществом и объединениями пациентов.

— Такая кооперация крайне необходима как с точки зрения определения вектора движения промышленности в создании эффективных препаратов для борьбы с социально значимыми заболеваниями, так и информирования пациентов об отечественной продукции, в том числе о новых российских лекарственных средствах, отвечающих качеству и безопасности, — заявили в Минпромторге.

Там добавили, что развитие фармацевтической отрасли возможно только во взаимодействии с медицинским и пациентским сообществом.

В Минздраве ситуацию не прокомментировали.

Сопредседатель комитета «Пациентоориентированная медицина» при Всероссийском союзе пациентов Ирина Каргальская считает, что производители должны учитывать мнение пациентов, которые регулярно принимают лекарственные препараты.

— Особенно важна форма выпуска, удобна ли она пациенту. Производители должны обращаться в пациентские сообщества, совместно с ними тестировать препарат, выделив фокус-группу. И на основе полученных данных принимать решение. Бывает так, что инновации в фармацевтической сфере не нужны пациентам. Производителям кажется, что они делают упаковку удобнее, а на деле пациенты, особенно те, кто хронически принимает медикамент, привыкли и не хотят, чтобы что-то менялось в его комплектации, — считает специалист.

Ирина Каргальская подчеркнула, что в первую очередь нужно учитывать и ориентироваться на мнение врачей, так как они могут оценить препараты с профессиональной точки зрения.

Исполнительный директор Ассоциации международных фармацевтических производителей Владимир Шипков считает инициативу «надуманной и малоэффективной».

— Это путь в никуда. У пациентских организаций одни запросы, а возможности у разработчиков и производителей другие, — считает специалист.

Напомним, для улучшения качества лекарственных препаратов в России уже решили ввести обязательную маркировку с 2019 года. В феврале нынешнего года стартовал пилотный проект по внедрению системы.