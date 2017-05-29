Врачи рассказали, кому жизненно необходимо есть бананы

Врачи пришли к выводу, что картофель и бананы могут быть жизненно необходимы в рационе некоторых людей. Исследователи отметили, что некоторые диетологи скептически относятся к этим продуктам, но они могут приносить большую пользу.

По словам экспертов, в бананах и картофеле содержится калий, который так необходим гипертоникам для стабилизации артериального давлений. Калий оказывает положительное влияние на структуру крови. Употребляя эти продукты, человек может добиться и значительного улучшения состояния кожи.

Также бананы и картофель могут помочь человеку сохранить молодость. Они способны препятствовать появлению ранних морщин.

Специалисты отметили, что нельзя злоупотреблять этими продуктами. Избыток калия в организме может стать причиной побочных явлений.