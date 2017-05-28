Ученые развеяли миф о соли

Соль не вызывает у человека развития сердечно-сосудистых заболеваний и повышения артериального давления, а ее недостаток, напротив, способствует ожирению и негативно отражается на половой жизни. К такому выводу пришли американские кардиологи из Saint Luke’s Mid America Heart Institute в штате Миссури при сотрудничестве с учеными из Великобритании, передает Daily Mail.

Их выводы основаны на исследованиях более 500 научных работ о соли, результат которых стал ошеломительным. Низкое потребление соли может вызвать сопротивление инсулина (резистентность к инсулину) и развитие диабета.

Как отметил доктор Джеймс Диниколантонио, миф о смертельном вреде соли возник 100 лет назад. Он рассказывает об этом подробно в своей книге. По словам исследователя, если человек, которому за 60 лет, страдает высоким давлением, ему необходимо увеличить ежедневное потребление соли.

"Дело в том, что соль является неотъемлемым нутриентом и любые ограничения идут против природы. Мы сами по себе «соленые». Мы плачем солью, мы потеем солью, и клетки нашего организма залиты солеными жидкостями. Без соли мы бы не смогли жить", — Джеймс Диниколантонио.

Он добавил, что соль важна не только для человека, но и животных. Ученый подчеркнул, что совсем неслучаен тот факт, что слоны из Кении, гориллы и обезьяны инстинктивно тянутся к соленым месторождениям или другим аналогичным источникам.

Диета, которая заключается в отказе от соли, способствует снижению сексуальной активности, тормозит развитие беременности и негативно влияет на вес новорожденных.

Клинические исследования доказали, что такие диеты могут увеличить риск возникновения эректильной дисфункции, вызвать утомлении и изменить возраст женского плодородия. Соль — это фундамент жизни, резюмировал эксперт.