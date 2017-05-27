Ученые выяснили, что приводит к слабоумию

Исследователи из Бостона сообщили, что им удалось выяснить, что приводит к слабоумию людей.

Оказалось, что на развитие проблем с интеллектом влияют такие факторы, как сон, а также уровень образования человека. Недостаточный сон и невысокий уровень образования могут способствовать раннему развитию слабоумия, а также более серьезным последствиям его формам.

Исследования ученых показали, что эти два фактора в сочетании повышают риск возникновения заболевания в шесть раз.

В исследовании ученых принимали участие более двух тысяч человек в пожилом возрасте. У них были разной стадии болезни, связанные с интеллектуальным состоянием. Они проходили тесты, чтобы понять сложность изменений. Кроме того, они также заполняли анкеты.

Оказалось, что проблемы со сном и недостаточное образование приводили к тому, что риск возникновения заболеваний значительно повышался.

При этом, также ученые говорят, что сонливость часто является первым симптомом деменции, поэтому на это состояние стоит обращать внимание. При этом образование помогает правильной работе головного мозга и развитию нейронов. Врачи советуют пожилым людям заниматься самообразованием, а также следить за своим питанием, чтобы мозг получал достаточное количество необходимых веществ для работы.

Это исследование в будущем может помочь ученым найти решение проблемы связанной с распространением болезни Альцгеймера, которая все чаще беспокоит пожилых людей по всему миру. Ученые говорят, что эти факторы должны снижать риск возникновения этого заболевания.

Ранее ученые назвали шесть способов лечения болезни Альцгеймера.