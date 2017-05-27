Ученые рассказали, что мешает похудеть

Исследователи из США объяснили, почему при похудении вес может останавливаться. Эта проблема беспокоит многих, кто обеспокоен проблемой сброса лишнего веса.

Зачастую люди, следующие всем правилам здорового питания, занимающиеся спортом отмечают, что в какой-то момент они перестают терять лишний вес, он буквально останавливается на одной точке и ни увеличение нагрузок, ни снижение калорийности пищи не дает какого-либо эффекта. По словам ученых, этому есть объяснение. Ученые считают, что в этом виноваты сами люди, и рассказали почему часто при похудении вес останавливается.

Так, оказывается, все дело в слишком строгой диете, которая не дает организму адекватно избавляться от лишнего веса, наступает стресс и организм запасает всю полученную пищу на случай еще большего ограничения в питании. Это защитные процессы, которые срабаютывают, если нагрузки слишком сильные, а ограничения в питании слишком большие. Ученые говорят, что слишком строгая диета замедляет обмен веществ человека, что и приводит к таким проблемам.

Кроме того, часто худеющие забывают, что во время диеты важно потреблять достаточное количество воды, при дефиците которой метаболические процессы начинают работать со сбоями, что такое может приводить к тому, что вес при прочих равных просто встает на одной отметке. Ученые говорят, что этот момент можно переждать или усилить нагрузки, которые приведут к тому, что вес все-таки пойдет вниз. В идеале принцип действий должен выбирать тренер и диетолог, чтобы результат был максимально эффективным. Ученые назвали лишний вес причиной восьми видов рака.