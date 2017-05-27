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Американские биологи нашли новый способ борьбы с раком
Фото: University of Rochester Medical Center
Американские биологи научились подавлять или сильно замедлять рост раковых опухолей. Добились они этого, блокируя работу белка, необходимого для запуска процесса деления любых живых клеток. Об этом говорится в статье в журнале Science. Ее перевод приводит РИА Новости.
«Мы знали, что молекулы белка TSN чаще встречаются в раковых клетках, чем в их здоровых аналогах, и наше исследование показывает, что блокировка его работы может замедлить или остановить сверхбыстрый рост рака», — заявил Рейяд Эльбарбари из университета Рочестера (США).
Одной из отличительных черт раковых клеток является то, что они поглощают много питательных веществ и кислорода, используя их для своего бесконтрольного роста и размножения. В последние годы ученые активно пытаются понять, как им удается это делать, и используют полученные данные для создания лекарств, «удушающих» раковые клетки или препятствующих их размножению.
К примеру, в феврале этого года биологи из МГУ обнаружили, что вещества, препятствующие проникновению кислорода и глюкозы в раковые клетки, гораздо лучше справляются с уничтожением опухоли, чем обычная химиотерапия, повреждающая ДНК.
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