Американские биологи нашли новый способ борьбы с раком

Американские биологи научились подавлять или сильно замедлять рост раковых опухолей. Добились они этого, блокируя работу белка, необходимого для запуска процесса деления любых живых клеток. Об этом говорится в статье в журнале Science. Ее перевод приводит РИА Новости

«Мы знали, что молекулы белка TSN чаще встречаются в раковых клетках, чем в их здоровых аналогах, и наше исследование показывает, что блокировка его работы может замедлить или остановить сверхбыстрый рост рака», — заявил Рейяд Эльбарбари из университета Рочестера (США).

Одной из отличительных черт раковых клеток является то, что они поглощают много питательных веществ и кислорода, используя их для своего бесконтрольного роста и размножения. В последние годы ученые активно пытаются понять, как им удается это делать, и используют полученные данные для создания лекарств, «удушающих» раковые клетки или препятствующих их размножению.