Определена самая разрушительная для здоровья эмоция

Психологи из Бельгии обнаружили, какие неприятные эмоции длятся дольше всего и как с ними справляются мужчины и женщины. В ходе поставленного эксперимента приняли участие две сотни добровольцев.

Ученые бельгийского клинического центра провели масштабный эксперимент, целью которого было выявить наиболее «ядовитую» – неприятную и продолжительную – эмоцию, которую чаще всего испытывают современные люди. Во время своих наблюдений за добровольцами психологи анализировали больше 20 душевных состояний, ежедневно переживаемых людьми.

В эксперименте приняло участие 200 добровольцев. Всем участникам было предложено поделиться пережитыми событиях и эмоциональными эпизодами, после чего – самостоятельно оценить свои чувства.

Выяснилось, что с отвращением и удивлением человек обычно справляется в течение получаса. Примерно с такой же скоростью человек забывает о стыде или о раздражении. С чувством скуки люди тоже способны расставаться относительно быстро.

Более опасно, по словам психологов, чувство ревности, способное терзать человека до 15 часов. Но и ревность, как выяснилось, уступает в интенсивности негативного влияния на здоровье чувству грусти. Исследователи установили: чтобы избавиться от грусти, человеку требуется не менее 120 часов.

Отметим, что чувство грусти как таковое не оценивается наукой как однозначно вредное для здоровья. Наоборот, во многих ситуациях грустить полезно – для организма это нечто вроде передышки, позволяющей ему задействовать необходимые ресурсы для восстановления.

Однако регулярное чувство грусти может быть крайне опасным симптомом, который может указывать на сбой в производстве гормонов и неблагоприятных процессах в головном мозге. Также учеными ранее были выдвинуты предположения, что у людей, подверженных приступам грусти, возрастает риск развития гипертонии, диабета, ожирения, заболеваний сердца, инсульта и рака.