Найден способ обновить иммунитет за 2 минуты

Крепкая иммунная система позволяет избежать утомительного лечения простуд и других инфекций, но под влиянием различных факторов она становится уязвимой перед патогенами. Ученые из США нашли способ «перезагрузить» иммунитет за считанные минуты.

Специалисты назвали эффективным средством для обновления иммунитета холодный душ. По их словам, его использование способствует росту иммунных клеток - Т-лимфоцитов и NK-клеток, обеспечивающих защиту от вредных компонентов, проникающих в организм и провоцирующих болезнетворные процессы.

«Всего две минуты, потраченные на холодный душ, дадут возможность уменьшить риск заболевания простудой. Прохладная вода помогает улучшить кровообращение и нормализовать обмен веществ», - заявили медработники.

В ходе организованного ими исследования добровольцы периодически принимали холодный душ в течение месяца. В результате учеными было установлено, что такая практика способствует повышению жизненного тонуса, концентрации внимания и уменьшению симптомов депрессии. Также она активизирует процессы восстановления мышечной ткани и формирования бурого жира, который обеспечивает интенсивный жирообмен тела без откладывания жировой ткани в проблемных зонах.

Отметим в то же время, что данный способ оздоровления имеет противопоказания. В первую очередь, они касаются людей с хроническими проблемами сердца, а также тех, кто склонен к скачкам давления, как низкого, так и высокого.

После затяжных холодов иммунитет особенно слаб. Расскажите друзьям, как его укрепить, - для этого нажмите на кнопки соцсетей ниже: