Учёные доказали, что сознание человека продолжает жить после смерти

Исследователи из международной группы ученых пришли к выводу что после смерти человека его сознание продолжает существовать.

Во время своих экспериментов ученые проанализировали те процессы, которые происходят с человеком, пережившим остановку сердца. Они выяснили, что в этом случае сознание не умирает, оно продолжает жить после смерти.

Во время своего исследования ученые анализировали данные о нескольких тысячах людей, переживших остановку сердца по всему миру. Это были люди разного возраста и пола. Ученые собирали данные о том, что произошло с людьми, которые пережили остановку сердца, обращали внимание на то, что именно происходит с сознанием человека в этот момент.

Эксперименты проводились на протяжение четырех лет. В течение этого времени собирались и анализировались данные. Всего приняли участие в экспериментах более двух тысяч человек, переживших клиническую смерть. Половина из выживших отметила, что пребывала в определённом сознании после остановки сердечной мышцы. У людей были воспоминания, касающиеся того периода, когда фактически их тело было мертво. Это говорит о том, что их сознание продолжило существовать в этот момент.

Довольно большая часть испытуемых заявила, что они переживали ощущение умиротворения и блаженства. Многие из опрошенных констатировали тот факт, что минуты тянулись намного медленнее, чем в обычной жизни, однако они по-прежнему ощущали счет времени. Также были и те, кто видел яркую вспышку или яркие цвета, которые передвигались, менялись и складывались в рисунки.

Ученые научились предсказывать преждевременную смерть.