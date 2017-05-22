Какие регионы России в лидерах по распространению клеща

За весну 2017 года десятки тысяч россиян обратились в медучреждения после укуса энцефалитных клещей. Число таких случаев с наступлением весеннего сезона активности клещей растёт, однако значительного превышения средних значений пока не наблюдается. Тем не менее даже жителям относительно безопасных районов прививка не повредит. RT рассказывает, в каких регионах легче всего столкнуться с клещами и что делать, если вас укусили.

Мал, да удал

Весной 2017 года около 60 тысяч россиян обратились в медицинские учреждения по поводу укусов энцефалитных клещей. Показатель в текущем году в 1,6 раз меньше, чем за аналогичный период прошлого года и в целом соответствует нормальным средним значениям, отмечают в Роскомнадзоре

В относительно безопасной с этой точки зрения Москве с 4 по 10 мая в связи с укусами клещей в медицинские учреждения обратились 567 человек. В прошлом году эта цифра была примерно в два раза больше.

Медики отмечают, что клещей москвичи привозят с собой по преимуществу из других областей России или из-за границы. Самое распространённое инфекционное заболевание, которым заражаются жители столичного региона — болезнь Лайма.

Ведущий научный сотрудник ФГУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Людмила Карань сообщила RT, что одними из наиболее опасных для москвичей являются Тверская, Костромская и Ярославская области. Дело в том, что в этих районах находятся дачи жителей столицы, и они проводят там весь сезон. Поскольку распространение клещей в этих областях относительно высокое, растёт и вероятность получить укус.

Редкие случаи

Несмотря на то, что большинство случаев заражения в Москве «привозные», вероятность подхватить заболевание есть и в столичном регионе.

«Клещи кусают не только геологов в тайге, но и дачников, и тех, кто поехал на природу на выходные, и даже (совсем редко) гуляющих по парку не в самом центре города. Если вы живете в эндемичном регионе или едете туда в командировку или в отпуск в сезон активности клещей – обязательно сделайте прививку от клещевого энцефалита», — советует эксперт.

Лучше переоценить, чем недооценить

По мнению врача, научного журналиста Алексея Водовозова, опасность клещей часто недооценивают.

«Если бы они просто кусались – это было бы полбеды. Самая большая проблема в том, что эти членистоногие переносят кучу инфекций. Вот лишь примерный перечень неприятностей: клещевой энцефалит, клещевой боррелиоз (болезнь Лайма), сыпной клещевой тиф, возвратный клещевой тиф, конго-крымская геморрагическая лихорадка и ку-лихорадка, туляремия, эрлихиоз», — отметил он.

Передача энцефалита происходит в первые минуты после присасывания клеща. Инкубационный период заболевания длится 10-14 дней, однако бывают случаи, когда оно проявляется на следующий же день после заражения или «спит» до двух месяцев. Извлечённого из кожи клеща в лаборатории исследуют на энцефалит и другие инфекционные заболевания. Однако, как и в случае с другими недугами, специалисты рекомендуют уделить особое внимание профилактике.

«Легче предотвратить, чем лечить. Эта фраза как нельзя лучше подходит к случаю с клещом, — заключает Алексей Водовозов. — В эндемичных районах с мая по сентябрь лучше ходить по лесу в плотной одежде с застегнутыми манжетами, пользоваться специальными репеллентами и регулярно осматривать друг друга – не сидит ли клещ в волосах, на спине или в другом укромном месте. В отличие от комаров и пчёл , клещи при укусе выделяют обезболивающее вещество, так что без тщательного осмотра его можно долго не замечать».

Зона особой опасности

Как отмечает Водовозов, в России многие регионы являются эндемичными по клещевому энцефалиту, то есть на их территории располагается природный очаг этого заболевания.

В списке Роскомнадзора 2017 года фигурируют около 50 районов и областей, в которых вероятность подвергнуться укусу энцефалитного клеща наиболее высока. Самыми опасными с этой точки зрения считаются Республика Бурятия, Иркутская область, Пермский край, Свердловская, Томская, Новосибирская и Тюменская области. Тут число случаев заражения энцефалитом после укуса клещей могут превышать 40 на 100 тысяч населения.

По имеющейся статистике, на сегодняшний день в Бурятии — одном из опасных районов — зафиксировано более 560 обращений с начала сезона, более 200 укусов — среди детей. Из заболеваний зафиксировано не менее одного случая боррелиоза.

Безопасными районами считаются Мурманск, Магадан, Ненецкий автономный округ, Камчатский край, Волгоградская и Астраханская области. В других же районах с низкой вероятностью заразиться энцефалитом от укуса клеща медики советуют не пренебрегать физической защитой от них — одеждой, покрывающей кожные покровы.