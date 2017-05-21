Учёные рассказали, что нельзя есть после 30 лет

Исследователи из нескольких стран провели совместные работы, которые позволили выяснить, что есть ряд продуктов, которые не стоит есть людям, которым уже исполнилось 30 лет.

Так, это актуально для представителей обоих полов начиная с этого возраста, даже если они не испытывают каких-либо проблем со здоровьем. Речь идет о целом списке продуктов, от которых стоит отказаться тем, кто заботится о своем здоровье. Учёные отмечают, что после 30 лет у мужчины и женщины начинают появляться мелкие морщинки, которые провоцируются высоким давлением. Избежать этого можно, изменив свой рацион. Так, стоит исключить из рациона готовые супы, требующие только добавления горячей воды, поскольку в них нет практически никаких полезных свойств.

Вторым пунктом в списке продуктов идут хлебобулочные изделия. Если полностью исключить их невозможно, то стоит хотя бы сократить их потребление, поскольку такие продукты в большом количестве могут отрицательно сказаться на фигуре. После 30 лет у людей замедляется метаболизм и они начинают активнее набирать лишний вес, а чисто необходимых в день калорий заметно сокращается. Стоит не есть слишком много мучного и получится поддерживать фигуру в хорошем состоянии довольно долго.

Продукты с высоким содержанием сахара также не рекомендовано; к ним относят йогурт, например. Йогурт стоит есть только натуральный, который не содержит большого количества сахара и разного рода добавок.

При этом фруктов и овощей нужно есть больше, поскольку в них содержатся полезные витамины и микроэлементы.

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