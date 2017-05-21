Ученые рассказали о пользе фаст-фуда для мозга

Специалисты из Бостонского университета заявили, что некоторые популярные блюда на вынос способны «зарядить» мозг, пишет The Daily Mail.

На протяжении 10 лет ученые следили за рационом питания 1,4 тыс. человек и установили, что в неполезном фаст-фуде на самом деле присутствует большое количество компонентов, улучшающих работу организма.

В частности, в блюдах, содержащих много яиц, присутствует большое количество витамина В4, который способствует улучшению когнитивных способностей.

Позитивным воздействием на мозг также отличились неаполитанская пицца. Дело в том, что входящие в ее состав анчоусы, оливки и каперсы содержат много полезных для мозга полифенолов.

В список полезного фаст-фуда также попали фалафель и суши с лососем. В них содержатся богатые магнием компоненты, повышающие качество обработки информации мозгом, а также жирные кислоты омега-3, необходимые для строительства новых клеток мозга.

Ранее ученые заявили о пользе шампанского для здоровья.