Названа безопасная норма спиртного для мужчин

Ученые из Финляндии провели исследование, чтобы выявить безопасную норму спиртного для организма мужчины.

Эксперимент длился 20 лет. В течение этого времени эксперты изучили информацию 2,5 тыс. добровольцев.

Оказалось, что мужчины, употребляющие алкогольные напитки чаще двух раз в неделю, имеют больше шансов получить инсульт, нежели те, кто употребляет спиртное в меру либо воздерживается от него. Однако специалисты отметили, что трезвый образ жизни не является панацеей.

Ранее ученым удалось выявить самый полезный компонент красного вина.