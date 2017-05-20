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Названа безопасная норма спиртного для мужчин

Названа безопасная норма спиртного для мужчин
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Ученые из Финляндии провели исследование, чтобы выявить безопасную норму спиртного для организма мужчины.
Эксперимент длился 20 лет. В течение этого времени эксперты изучили информацию 2,5 тыс. добровольцев.
Оказалось, что мужчины, употребляющие алкогольные напитки чаще двух раз в неделю, имеют больше шансов получить инсульт, нежели те, кто употребляет спиртное в меру либо воздерживается от него. Однако специалисты отметили, что трезвый образ жизни не является панацеей.
Ранее ученым удалось выявить самый полезный компонент красного вина.
Здоровье Наука Стиль жизни Финляндия
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