Врачи назвали четыре признака опасной родинки

Жители Москвы смогут бесплатно пройти обследование у дерматологов. Об этом сообщается на официальном портале столичного правительства.

«Суть акции заключается в том, чтобы как можно раньше диагностировать меланому – агрессивную, очень быстро развивающуюся и метастазирующую опухоль кожи. Чем раньше ее обнаружат и удалят, тем больше шанс у больного человека избежать серьезных последствий для здоровья», - заявил главный специалист — дерматовенеролог и косметолог столичного департамента здравоохранения Николай Потекаев.

В первую очередь врачи осмотрят родинки, вызывающие беспокойство у пациентов. Кроме того, будет оценено общее состояние кожи. В случае, если будут обнаружены признаки меланомы, пациента отправят к онкологу. Потекаев выделил четыре основных признака опасной родинки: изменение окраски, увеличение родинки, покраснение, зуд.