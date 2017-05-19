Врачи назвали четыре признака опасной родинки

В начале следующей недели москвичи смогут пройти бесплатное обследование у дерматологов: специалисты помогут быстро диагностировать любое кожное заболевание, в том числе и меланому. Об этом сообщил официальный портал правительства и мэра столицы.

Прежде всего, обследовать будут родинки, которые вызывают подозрение у пациентов, рассказал главный внештатный специалист - дерматовенеролог и косметолог департамента здравоохранения, директор Московского научно-практического центра дерматовенерологии и косметологии профессор Николай Потекаев. Во время обследования доктор внимательно осмотрит родинку, оценит общее состояние кожи. Если, по мнению специалиста, родинка потребует внимательного рассмотрения, медик изучит образование с помощью дерматоскопа. И если обнаружит признаки меланомы - вовремя отправит пациента на консультацию к онкологу.

Есть четыре основных признака "опасной" родинки, отметил Николай Потекаев. Обязательно стоит идти на диагностику тем, у кого родинка стала увеличиваться. Второй тревожный признак - изменение окраски. Третий - покраснение. Должны насторожить и неприятные ощущения: зуд, покалывание и тому подобное.

Записаться на обследование можно по горячей линии 8-800-200-03-45 до 22 часов 21 мая. Операторы подберут каждому удобное время встречи со специалистом в ближайшем к дому медучреждении. Акция продлится до 23 мая. Врачи будут осматривать пациентов с 8 до 20 часов.