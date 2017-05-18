Выявлена причина трети смертей в мире

Специалисты заявили, что треть населения умирает от болезней, которые связаны с сердечно-сосудистой системой. Об этом сообщается на официальном сайте Американского колледжа кардиологии.



Исследование проводили 2,3 тыс. специалистов из 133 стран. Они изучили статистику за период с 1990 по 2015 годы.



По данным экспертов, большинство случаев зафиксировано в странах Восточной Европы, Центральной Азии, Ближнего Востока, Южной Америки, Черной Африки и Океании.



В Японии, Андорре, Перу, Франции, Израиле и Испании число смертей от проблем с сердечно-сосудистой системой, наоборот, минимально.



В исследовании отмечается, что в 2015 году в мире около 400 млн человек страдали от заболеваний сердечно-сосудистой системы, из-них около 18 млн скончались.



Эксперты утверждают, что к 2010 году средний показатель смертности снизился, так как улучшилась медицина. Однако после прогресс замедлился.