Выявлена причина трети смертей в мире

Международный коллектив медиков (2,3 тысячи экспертов из 133 стран) рассчитал, что примерно треть всех случаев смерти в мире происходит из-за сердечно-сосудистых заболеваний. Соответствующее исследование опубликовано в Journal of the American College of Cardiology, кратко о нем сообщает Американский колледж кардиологии.

В число стран с наибольшим числом смертей от сердечно-сосудистых заболеваний входят государства Восточной Европы, Центральной Азии, Ближнего Востока, Южной Америки, Черной Африки и Океании. Самые низкие показатели смертности по этой причине — в Японии, Андорре, Перу, Франции, Израиле и Испании.

Исследователи заметили, что за последние пять лет процесс снижения числа таких смертей в США, Канаде, Австралии, Новой Зеландии, Японии, Южной Кореи и странах Западной Европы замедлился.

К подобным выводам авторы пришли, проанализировав статистику за 1990-2015 годы. Так, в 2015 году в мире было зарегистрировано более 400 миллионов человек, страдающих от сердечно-сосудистых заболеваний, и почти 18 миллионов случаев смерти от них. В период с 1990 по 2010 годы средний показатель смертности по этой причине снизился (из-за повышения качества медицинского обслуживания в странах с высоким уровнем дохода), однако в течение последних пяти лет прогресс замедлился.

Например, во всем мире в 1990 году на каждые сто тысяч человек было зарегистрировано около 393 смертей от сердечно-сосудистых заболеваний. Этот показатель упал до 307 случаев на сто тысяч в 2010 году, а в течение следующих пяти лет снижение замедлилось до 286 случаев на сто тысяч человек.

Специалисты призывают ученых и политиков бороться с сердечно-сосудистыми заболеваниями, основными факторами риска возникновения которых считаются высокое кровяное давление, плохое питание, высокий уровень холестерина, курение табака, чрезмерное употребление алкоголя и ожирение.