СМИ: врачей хотят обязать снимать на видео проведение операций

Врачей в России хотят обязать фиксировать на видео проведение операций, сообщается на сайте "Парламентской газеты".

По словам одного из разработчиков инициативы зампреда фракции "Справедливая Россия" Олега Нилова, изменения вызваны увеличением случаев неправомерных действий медиков во время операций с применением время наркоза. К примеру, в течение года врачи забывают в пациентах около 3 тысяч предметов.

"У граждан есть право на видеофиксацию того, что с ними происходит, когда они под наркозом и не может быть рядом близких", — заявил Нилов " Парламентской газете ".

Законопроект будет рассмотрен на заседании думского комитета по охране здоровья 18 мая. По словам Нилова, к его обсуждению нужно подключить не только медиков и соответствующих чиновников, но и юристов, которые сталкивались с подобными случаями на практике и имеют опыт в защите прав пациентов.

Нилов добавил, что правительство РФ дало отрицательный отзыв на законопроект, руководствуясь отсутствием средств на его реализацию. Но в этой ситуации нужно в первую очередь думать о правах пациента и его родственников. Нилов добавил, что в ряде стран видеофиксация закреплена законодательно.

Также кабмин отметил, что проект закона не в полной мере соотносится с законом "О персональных данных", пишет газета.