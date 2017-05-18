«Скайп» для «скорой»

Машины скорой помощи планируют оснастить видеосвязью. С таким предложением выступило Министерство здравоохранения России . В рамках создания единой централизованной диспетчерской службы скорой помощи машины планируется комплектовать специальным оборудованием, способным принимать аудио- и видеозвонки. По идее Минздрава, бригада скорой помощи еще по пути к пациенту сможет изучить информацию о его болезнях в электронной медицинской карте. Нововведения будут функционировать на базе системы «112». По оценкам экспертов, на оснащение одной машины потребуется около 50 тыс. рублей.

Машины скорой помощи могут оснастить современным оборудованием для видеосвязи. Предполагается, что диспетчеры при необходимости смогут провести с бригадой врачей сеанс аудио- и видеосвязи. Об этом «Известиям» рассказали представители Минздрава. Близкий к ведомству источник пояснил, что речь идет о планшетах или аналогичных приборах — окончательного решения о виде устройств еще не принято.

В министерстве рассказали, что аудио- и видеосвязь между «скорой» и больницей может поддерживаться на протяжении всего пути: и к пациенту и, при необходимости, при его госпитализации, чтобы иметь возможность получить консультацию от профильных специалистов в режиме онлайн. Эксперты отмечают, что нововведения помогут избежать спорных моментов в работе бригады скорой помощи, а также оказать пациенту более качественную помощь.

По замыслу Минздрава, после того как бригада скорой помощи получила вызов, ей будет доступна информация из электронной медицинской карты пациента. Еще до прибытия на место врачи смогут ознакомиться с состоянием здоровья конкретного человека. Сейчас эту информацию медики спрашивают у пациента.

— Бригады скорой помощи с помощью планшетов будут получать всю информацию о вызове и, при условии интеграции системы с региональной медицинской информационной системой, смогут получить доступ к электронной медицинской карте пациента и в режиме онлайн предупредить медицинскую организацию о вызове, что обеспечит преемственность догоспитального и госпитального этапов, — пояснили в Минздраве.

Там напомнили, что сейчас в регионах России проводится интеграция информационной системы с системой обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112».

Председатель совета директоров аудиторско-консалтинговой группы Gradient Alpha Павел Гагарин заявил, что около 50 тыс. потребуется для того, чтобы установить в машине аудио- и видеосвязь. При этом он считает, что если Минздрав проведет по всем правилам тендер на закупку и установку оборудования, то можно будет сократить расходы на 20–30%.

Член общественного совета при Минздраве Юрий Жулев считает, что нововведения, сколько бы они ни стоили, помогут улучшить качество оказания медицинской помощи.

— С помощью аудио- и видеосвязи бригада скорой помощи при необходимости сможет проконсультироваться с более профессиональными специалистами. В ряде регионов это может помочь, — считает эксперт.

Он заявил, что в общественном совете поддерживают внедрение разного рода IT-технологий в систему здравоохранения, но нельзя забывать о базовых требованиях. Например, необходимо расширить автопарк скорой помощи — тогда и без новых технологий сократится время прибытия врачей к пациенту.

— А то, что теперь бригада скорой помощи сможет получать информацию о пациенте, к которому едут, поможет значительно сократить время на принятие решений, понять, какую помощь нужно оказать, нужно ли госпитализировать. Еще до прибытия врачи будут знать, чем страдает пациент, какие аллергические реакции. В ряде случаев это может спасти кому-то жизнь, — заявил Юрий Жулев.

По данным Минздрава, в российском автопарке скорой помощи находится 20 738 машин.