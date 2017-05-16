Импортеры лекарств прогнозируют дефицит

Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) прогнозирует возникновение перебоев с импортными медикаментами в России из-за требований, которые вскоре предъявят к поставщикам в ходе внедрения новой системы маркировки лекарств. К 2019 году все поставщики должны начать маркировку препаратов по новой технологии, требующей от производителей определенных инвестиций, которые в АЕБ оценивают в «несколько миллионов долларов для одного завода». АЕБ предлагает сдвинуть сроки перехода на новую систему маркировки. Доля импортных лекарств на российском рынке достигает 72,7% в денежном выражении, оценивают эксперты.

В АЕБ опасаются, что новые требования к системе маркировки лекарств приведут к перебоям поставок импортных препаратов. С 2019 года все субъекты рынка должна будут подключиться к информационной системе, оператором которой является Федеральная налоговая служба (ФНС). При этом на каждом этапе перехода медикаментов, начиная с момента отгрузки лекарств с завода к дистрибутору и далее по цепочке, в системе должна фиксироваться информация о цене. Весь свод данных будет закреплен за идентификационным номером, который появится на каждой упаковке лекарств в стране. По идее, рынок должен стать прозрачным, ведь сейчас компании на фармрынке предоставляют бухгалтерскую отчетность, которая фиксирует выручку, прибыль и другие показатели, но не себестоимость препаратов и наценки на них. Пилотный проект уже функционирует в шести регионах.

Как рассказал «Известиям» представитель АЕБ Иван Глушков , информационная система ФНС требует изменения учетных систем всех субъектов рынка.

— И если для российских компаний это безвыходная ситуация, то у иностранных компаний выход есть, и он не в пользу пациентов, — отметил Иван Глушков.

Он подчеркнул, что препарат, по которому не будет передана информация об отгрузочной цене в систему ФНС, не сможет продаваться в России. Для этого заводы, которые даже не зарегистрированы в России, но выпускают медикаменты в российской упаковке, должны будут передать информацию в систему о факте отгрузки партии лекарственных препаратов, указав стоимость каждого медикамента, уточнили в АЕБ, заметив, что потребителям эту информацию пока предоставлять не планируется. При этом сейчас заводы и дистрибуторы при заключении контрактов не детализируют данные о стоимости одной упаковки средства, в рамках договоров поставки они указывали общие суммы.

Иван Глушков отметил, что производителям придется изменить свою внутреннюю систему управления для соответствия новым российским стандартам, на что одному заводу потребуется несколько миллионов долларов. Зарубежные производители, которые занимаются небольшими поставками в Россию, не смогут себе этого позволить. Инвестиции на обновление системы не окупятся никогда, тем более если страна делает маленькие объемы закупок у производителей, уверен представитель АЕБ.

— По сути, для них это является запретительным барьером для торговли в России, ­— отметил специалист.

АЕБ готовит письмо заместителю председателя правительства РФ Аркадию Дворковичу с просьбой отодвинуть сроки введения обязательной маркировки лекарственных средств. Представители зампреда правительства не смогли предоставить оперативных комментариев о предложении ассоциации.

— Производителям следует доказать, что они не успевают встроиться в новую систему оборота лекарственных средств, тогда возможна какая-то отсрочка, — предположил член общественного совета при Минздраве Юрий Жулев. — Необходимо видеть, по какой цене препарат покупался. Но при этом должны быть переговоры между органами исполнительной власти и производителями, чтобы найди компромисс. Если из-за каких-то несогласованностей будут перебои с лекарственными препаратами, это будет крайне негативно сказываться на пациентах.

Директор НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента Давид Мелик-Гусейнов считает, что в рамках пилотного проекта, который продлится до начала 2018 года, можно будет оценить все риски и скорректировать недочеты. Он отметил, что «именно для того, чтобы не возникло проблем, маркировку вводят постепенно, сначала в ряде регионов и на определенный перечень препаратов».

— Для бизнеса это в любом случае определенные затраты, в особенности для производителей, но это разовые затраты, которые в дальнейшем окупятся. Того, что профессиональное сообщество против маркировки, стоило ожидать. Компании не хотят платить, потому что нужно профинансировать изменения из своей прибыли, — сказал он.

По данным DSM Group, в России в 2016 году через аптечную сеть было реализовано 4,1 млрд упаковок лекарств на сумму 611 млрд рублей в ценах закупки аптек. Из них на долю импортных препаратов пришлось 72,7% в денежном выражении и 42,6% в натуральном эквиваленте.