Темные зубы названы признаком здоровья

Развенчан очередной стоматологический миф - ученые из Германии сообщили, что понятие «здоровая улыбка» не подразумевает белоснежного цвета зубной эмали. Специалисты настаивают: темный оттенок зубов может свидетельствовать о хороших показателях работы организма.

«Коричневатый цвет зубов является признаком отличного состояния ротовой полости», - этот неожиданный для многих вердикт немецких клиницистов опубликовал «ВладТайм». Мотивируя свое заключение, ученые заявили: ни для кого из людей природа не предусматривала сияющего белого цвета зубной эмали.

По словам экспертов, необходимость иметь белоснежную улыбку – это искусственно созданный самими же людьми стандарт, который никак не связан со здоровой физиологией и отвечает лишь надуманному эстетическому идеалу. Соглашаясь на специальные манипуляции ради того, чтобы привести свои зубы в такое состояние, которое не было задумано природой и наследственностью, мы оказываем крайне плохую услугу полости рта, утверждают они. С подобными процедурами связан высокий риск челюстных и тканевых повреждений и их инфицирования, а также изменений в бактериальной флоре, которые могут привести к самым непредсказуемым для организма последствиям.

Ученые подчеркнули: цвет зубной эмали, как и цвет глаз, у каждого человека сугубо индивидуален, и здоровые зубы могут быть всех оттенков желтого, коричневого, серого, голубого и даже зеленого цвета.