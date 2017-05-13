Ученые рассказали о губительном влиянии красивых женщин

Мужчинам, строящим отношения с эффектными красотками, следует учитывать риск, о котором рассказали ученые.

Для участия в исследовании, благодаря которому удалось выяснить, как на мужчину влияет присутствие красивой женщины рядом, ученые подключили 80 молодых людей. Красотки при этом хватило всего одной.

А мужчинам, в свою очередь, уже пяти минут присутствия в одной комнате с красивой женщиной хватило, чтобы начать испытывать сильнейший стресс.

Ученые установили, что в таких ситуациях происходит выброс гормона кортизол. По наблюдениям за мужчинами ученые пришли к выводу, что красивые женщины таким образом невольно губят мужское здоровье. И без красоток мужчины не только смогут прожить дольше, но и лучше решать кроссворды, как выяснилось в ходе эксперимента. Следовательно, ценители женской красоты не так уж боятся смерти.