Медики назвали неожиданные симптомы рака

Американские медики рассказали о 15 симптомах рака, которые обычно не вызывают подозрений. Среди них кашель, вздутие живота и потеря веса. Об этом сообщает WebMD.

Специалисты заявили, что непрекращающийся кашель, вздутие живота, жар, проблемы с мочеиспусканием, изменения на коже, груди, в ротовой полости, в тестикулах, увеличение лимфатических узлов, хроническая усталость, потеря веса, необычное вагинальное кровотечение, затрудненное глотание, кровь в кале или моче, изжога или расстройство желудка – все это может быть симптомами болезни.

По данным специалистов, если у курильщика кашель не прекращается неделями, или с мокротой выходит кровь, то следует немедленно обратиться к врачу, сдать анализ мокроты и сделать рентген грудной клетки.

Также вздутие живота у женщин может быть признаком рака яичников. Частое повышение температуры может свидетельствовать о раке крови. Затрудненное глотание специалисты связывают с раком горла или пищевода. А неожиданная потеря веса может стать первым признаком рака поджелудочной железы, желудка, пищевода или легкого.