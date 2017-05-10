Ученые рассказали об омолаживающем эффекте горячей ванны

Британские исследователи пришли к выводу, что горячая ванна способна замедлить процессы старения.

Как сообщают СМИ, ученые выяснили, что горячая вода снижает в организме уровень гормона стресса - котризола. Этот гормон может вызвать появление акне и ускорить старение.

Омолаживающий эффект - не единственное полезное свойство горячей ванны, открытое учеными. В комплексе со здоровым питанием и тренировками она может предотвратить развитие диабета.

Стоит также отметить, что повышение температуры тела улучшает кровообращение, успокаивает нервную систему и способствует выбросу эндорфина.