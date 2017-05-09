Ученые рассказали, как брокколи могут спасти жизнь человеку

Исследователи из США сообщили, что им удалось обнаружить в брокколи уникальное вещество, которое легло в основу лекарства от последний инсульта.

Медики говорят, что открытие в будущем может спасти жизни сотен тысяч людей, которые перенесли инсульт. По словам врачей, создаваемые ими препараты на основе брокколи будут абсолютно безопасны для организма и доступны по цене. При этом, они смогут спасти человека от смерти после инсульта.

В сообщении ученых говорится, что таблетки содержат в себе сульфорафан, который получается из этого овоща, полезного для здоровья, но нелюбимого многими людьми за свой специвифический вкус. Употребление этого вещества в пищу настолько полезно, что может стать настоящим спасением для людей с проблемами с сердечно-сосудистой системой. Это вещество оказывает благотворное влияние на весь организм и позволяет человеку восстановиться после перенесенного им инсульта или инфаркта. Ученые тестируют разработанный препарат, чтобы выяснить, как он способен предотвратить летальный исход из-за мозгового кровоизлияния.

Кроме того, они говорят, что также полезно и просто употреблять брокколи в пищу, не в таблетках. По их словам, регулярное употребление поможет сократить последствия до минимума. А также оно может снизить риск появления инсульта. Медики говорят, что брокколи кроме того является и диетическим продуктом, полезным для фигуры человека. По их словам, при возможности стоит добавлять этот овощ в свой рацион и польза будет заметна в самый короткий срок.

Ранее ученые выяснили, что брокколи положительно влияет на зрение человека.