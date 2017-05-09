Назван первый признак болезни Альцгеймера

Если человек вдруг заблудился и временно потерял ориентацию в знакомой ему среде, то это может стать первым признаком болезни памяти, т. е. Альцгеймера. К такому выводу пришли российские ученые, передает сайт Today News Ufa.

С этого момента у человека может развиться неизлечимая потеря памяти, которая неминуемо отражается на его навигационных навыках.

Пациент с возрастом теряет способность визуализировать расположение знакомых ему вещей. На развитие болезни также влияет генетика, получение травм головы, образ жизни и сердечно-сосудистые заболевания.

Ранее исследователи опробовали способ улучшения памяти электричеством. Нейробиологи проводили стимуляцию отделов головного мозга пациентов, отвечающих за формирование памяти. Воздействие на мозг при высокой активности прибора оказалось отрицательным, но слабая стимуляция дала улучшение памяти.