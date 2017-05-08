Минздрав заявил о сокращении смертности в начале 2017 года

Министерство здравоохранения России со ссылкой на данные Росстата сообщило, что за первые три месяца текущего года в стране умерло на 5 тыс. 035 человек меньше, чем за аналогичный период 2016 года.

В ведомстве рассказали, что смертность от туберкулеза уменьшилась на 15,3%. От злокачественных новообразований в стране стали умирать на 2,8% реже, от сердечно-сосудистых заболеваний — на 1,5%. Смертность от заболеваний органов дыхания снизилась на 8,5%, от болезней пищеварения — на 3%, от внешних причин — на 8,8%. «Младенческая смертность снизилась на 16 %, составив рекордно низкое значение — 5,2 на 1 000 родившихся живыми»,— отметили в министерстве.

Таким образом Минздрав прокомментировал материал газеты «Ведомости» , в котором утверждалось, что показатели смертности, напротив, стали повышаться. В Минздраве уточнили, что за прошлый год в стране сохранились темпы увеличения продолжительности жизни, которая в 2016 года выросла на 0,5 года, а за пять лет — на 1,6 года, впервые достигнув 72 лет.

«Если отойти от процентов и выразить эту динамику в людях, то за 2016 год в России удалось сохранить на 17,5 тыс. жизней больше, чем годом ранее»,— подчеркнули в министерстве.