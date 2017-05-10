Диетологи рассказали о пользе сливочного масла для человека

Американские исследователи опровергли миф о вреде сливочного масла для здоровья и сумели доказать его пользу.

Диетологи провели опыты при участии почти 10 тысяч человек возрастом от 20 до 93 лет, которые были разделены на две группы. Одна из них употребляла в пищу только растительное, а другая — только сливочное масло.

В ходе мониторинга параметров здоровья установлено, что уровень холестерина у не употреблявших сливочное масло действительно оказался немного ниже, чем у испытуемых из другой группы. При этом те, кто ели сливочное масло, рассказали, что их общее состояние стало лучше.

Таким образом, ученые пришли к выводу, что наиболее рациональным вариантом является употребление разнообразной пищи. Диетологи не рекомендуют полностью исключать из рациона сливочное масло.