12 человек умерли от новой загадочной болезни в Либерии

В Либерии медики исследуют ранее не изученную болезнь. Её симптомы очень похожи на лихорадку, но при этом стандартные способы лечения не помогают. Пока не удалось установить достоверно способ заражения, при этом от нового недуга скончались уже 12 инфицированных. Более 300 человек, которые контактировали с больными, находятся под наблюдением специалистов. Известно только, что большинство умерших посещали одни и те же похороны и могли заразиться там — через еду или напитки.

В одном из районов Либерии, граничащих со Сьерра-Леоне, стремительно распространяется загадочное заболевание. Начиная с 23 апреля от него умерли 12 человек, число заразившихся достигло 28, сообщается на официальном сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Представитель ВОЗ Тарик Язаревич сообщил, что специалисты проводят исследования биологических материалов в лаборатории, но установить источник заболевания пока не удалось.

«Мы всё ещё ждём результаты исследования образцов», — сообщил Язаревич, добавив, что пробы были направлены на тестирование, в частности, в лаборатории США и ЮАР. Он пояснил, что проводятся также токсикологические и микробиологические анализы.

При этом медикам удалось выяснить, что загадочная болезнь точно не является лихорадкой Эбола или Ласса. «Результаты исследований на возбудитель лихорадки Эбола отрицательные», — сообщается на официальном сайте Роспотребнадзора

По данным ведомства, к расследованию подключены специалисты ВОЗ и других международных организаций.

«Сотрудники Российско-Гвинейского научно-исследовательского центра эпидемиологии и профилактики инфекционных болезней (г. Киндия, Гвинейская Республика) готовы к оказанию всесторонней помощи», — сообщает также Роспотребнадзор. Ситуация находится на контроле организации.

Распространение недуга

По данным ВОЗ, 27 из 28 заболевших почувствовали себя плохо после посещения похорон местного религиозного лидера в городе Гринвилле. Началось всё с того, что 23 апреля был госпитализирован 11-летний ребёнок с рвотой и расстройством желудка. Он скончался через час после того, как его привезли в больницу.

После этого 27 апреля в столице страны Монровии в больницу попал ещё один человек. Он жаловался на сильные головные боли, рвоту и высокую температуру. Пострадавший также до этого посещал похороны в Гринвилле. Медикам не удалось помочь мужчине, он скончался. А уже 29 апреля в больницу попал его партнёр, который не был на похоронах. Этот случай также закончился летальным исходом.

К 4 мая уже было зарегистрировано 28 заразившихся, 12 из которых умерли. При этом о 26 случаях заражения сообщили из либерийского графства Синоэ, где 10 заболевших не выжили. Ещё двое скончались в графстве Монтсеррадо.

Изданию Huffington Post удалось выяснить некоторые подробности произошедшего. «Пока исключаем возможности распространения инфекции», — рассказал изданию представитель ВОЗ в Либерии Алекс Гасасира.

По его словам, скорее всего причиной болезни могла стать заражённая вода. Многие заболевшие рассказывали, что пили на похоронах чай, который имел странный вкус. При этом, власти не исключают заражения и через пищу.

Дело в том, что в Либерии принято приносить на такие мероприятия, как поминки или похороны, еду и напитки на общий стол, а затем забирать часть угощения домой. Таким образом можно объяснить заражение некоторых родственников погибших.

Целый спектр симптомов

Доктор Гасасира также рассказал об основных симптомах, с которыми были госпитализированы инфицированные загадочной болезнью люди. Все они жаловались на сильные боли в животе, слабость, головные боли, даже психические расстройства. У многих наблюдалась рвота, затруднённое дыхание, у некоторых шла пена изо рта.

Врачи пытались бороться с симптомами, обеспечив пациентам дополнительный доступ кислорода, обильное питьё. Пробовали также применять различные антибиотики. В некоторых случаях наблюдалось некоторое улучшение самочувствия, но при этом начиналась необычная чесотка в районе ступней и запястей.

По словам представителя ВОЗ, степень заразности болезни пока не установлена. Под наблюдением медицинских служб сейчас находятся 110 человек, которые были на самих похоронах или поминках, а также 206 человек, которые находились в контакте с заболевшими.

Представитель ВОЗ в Либерии Алекс Гасасир сообщил, что после эпидемии Эболы медики научились своевременно купировать распространение заразных болезней.

«В этот раз удалось более эффективно среагировать на распространение недуга, чем при появлении Эболы. Медики прошли обучение, были выделены средства на изучение болезни, и теперь есть возможность проводить изыскания прямо на месте. Мы видим результаты здесь, в Либерии», — пояснил он.

Официальных результатов проведённых анализов пока нет, расследование продолжается.