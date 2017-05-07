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Ученые объяснили, почему от алкоголя клонит в сон

Ученые объяснили, почему от алкоголя клонит в сон
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Американские медики узнали причину, по которой алкоголь вызывает сонливость у людей.
Все дело в том, что алкогольные напитки влияют на клетки мозга человека и, тем самым, меняют его поведение.
По словам психиатра Лесли Морроу, молекулы алкоголя имеют высокую проникающую способность. По этой причине уже спустя 20 минут после проникновения в кровь человека алкоголь начинает оказывать влияние на нейроны головного мозга.
Отметим, что мозг преимущественно состоит из белковых молекул. Ионы хлорида, которые входят в молекулы алкоголя, приводят к разрушению нейронов и замедлению кровотока в голове. Именно этот фактор вызывает желание поспать.
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