Толстым людям посоветовали употреблять больше корицы

Употребление корицы может защитить организм от ожирения, развития диабета и инсулиновой недостаточности. Все дело в полифенольных антиоксидантах.

К такому выводу пришли ученые из США и Турции, которые провели эксперимент на крысах. Их разделили на две группы. Одну три месяца кормили высококалорийной пищей с большим содержанием жира, а другую - обычной едой.

В итоге крысы, которые получали экстракт корицы, оказались менее толстыми, чем их сородичи, не употреблявшие восточную пряность. Кроме того, в крови мышей было больше антиоксидантов, меньше холестерина и ферментов, стимулирующих накопление жира в печени и других органах.