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Российская Газета

Толстым людям посоветовали употреблять больше корицы

Ученые дали совет толстым людям
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Употребление корицы может защитить организм от ожирения, развития диабета и инсулиновой недостаточности. Все дело в полифенольных антиоксидантах.
К такому выводу пришли ученые из США и Турции, которые провели эксперимент на крысах. Их разделили на две группы. Одну три месяца кормили высококалорийной пищей с большим содержанием жира, а другую - обычной едой.
В итоге крысы, которые получали экстракт корицы, оказались менее толстыми, чем их сородичи, не употреблявшие восточную пряность. Кроме того, в крови мышей было больше антиоксидантов, меньше холестерина и ферментов, стимулирующих накопление жира в печени и других органах.
Как пишет РИА Новости со ссылкой на данные ВОЗ, сейчас примерно треть жителей Земли страдает от ожирения, а в некоторых странах лишний вес есть более чем у половины населения.
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РИА Новости
ВОЗ
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