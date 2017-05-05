Главные события у вас в почте
Роспотребнадзор рассказал о новом смертельном заболевании
Роспотребнадзор рассказал о появлении новой неизвестной смертельной болезни в Либерии, симптомы которой схожи с симптомами лихорадки Эбола.
«В период с 23 апреля по состоянию на 4 мая 2017 года среди взрослых жителей одного из районов Республики Либерия, граничащих со Сьерра-Леоне, зарегистрировано 28 случаев заболевания неустановленной этиологии, 12 из которых завершились летальным исходом», — сообщает пресс-служба ведомства.
Отмечается, что у заболевших наблюдаются лихорадка, тошнота, рвота и диарея.
В Роспотребнадзоре подчёркивают, что причиной заболевания могло стать употребление инфицированных продуктов или воды.
Ранее Всемирная организация здравоохранения заявила, что власти Либерии принимают необходимые меры предосторожности после смерти десяти человек в городе Гринвилл от неизвестной болезни.
Оставить комментарий