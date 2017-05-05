Роспотребнадзор рассказал о новом смертельном заболевании

Роспотребнадзор рассказал о появлении новой неизвестной смертельной болезни в Либерии, симптомы которой схожи с симптомами лихорадки Эбола.

«В период с 23 апреля по состоянию на 4 мая 2017 года среди взрослых жителей одного из районов Республики Либерия, граничащих со Сьерра-Леоне, зарегистрировано 28 случаев заболевания неустановленной этиологии, 12 из которых завершились летальным исходом», — сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что у заболевших наблюдаются лихорадка, тошнота, рвота и диарея.

В Роспотребнадзоре подчёркивают, что причиной заболевания могло стать употребление инфицированных продуктов или воды.