Россиян предупредили о новом смертельном заболевании

Роспотребнадзоре В Либерии обнаружено новое смертельное заболевание. Симптомы напоминают лихорадку Эбола. С таким заявлением выступили в

«В период с 23 апреля по состоянию на 4 мая 2017 года среди взрослых жителей одного из районов Республики Либерия, граничащих со Сьерра-Леоне, зарегистрировано 28 случаев заболевания неустановленной этиологии, 12 из которых завершились летальным исходом», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Среди симптомов – лихорадка, рвота, тошнота и диарея. В ведомстве добавили, что подобные проявления может вызывать и употребление инфицированных продуктов и воды. Болезнь, вызванная вирусом Эбола (БВВЭ) – опасное заболевание с 50% вероятностью смертности. Поражает организм людей, приматов, парнокопытных. Крупнейшая вспышка зафиксирована в Западной Африке в 2014 году, тогда погибло более 11 тысяч человек.