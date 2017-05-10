Дешевые лекарства могут подорожать на 15%

Лекарственные препараты дешевле 50 рублей из списка жизненно необходимых и важных лекарственных препаратов могут подорожать. Соответствующий вопрос прорабатывает правительство, сообщила газета «Известия»

Цену на такие лекарства могут начать устанавливать в соответствии с ситуацией на рынке. Это может привести к тому, что цена на такие лекарства будет повышаться больше, чем на уровень инфляции, как это происходит сейчас.

В результате принятия такого решения цены могут повыситься на 15%, считают эксперты издания.

Ранее производители жаловались, что им невыгодно выпускать ряд лекарства из-за низких цен на них. ФАС сообщила в феврале прошлого года, что 197 дешевых лекарственных препаратов стоимостью до 50 рублей были сняты с производства.