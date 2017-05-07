Ученые рассказали о вреде ограничений в еде

Исследователи из Калифорнии сообщили, что ограничения в еде провоцируют излишнюю агрессию и раздражительность.

Как показали последние исследования ученым удалось доказать, что ограничения в еде может приводить к изменениям в характере человека. Так, было доказано, что отказ от разных продуктов может приводить к тому, что человек может становиться более раздражительным и агрессивным.

Ученые говорят, что ранее многие осознавали тот факт, что женщины становятся злее во время диет, поскольку они вынуждены отказываться от разных продуктов. В рамках эксперимента ученые доказали, что сидящие на диетах женщины становятся более агрессивными и раздражительными.

Оказалось, что отказ от сладкого и мучного может приводить к проблемам в психике женщин. Во время своего исследования ученые следили за поведением женщин, которые сидели на диете, а также за теми женщинами, которые не ограничивали себя в еде. Оказалось, что реакция женщин на одни и те же ситуации была кардинально разной.. Таким образом, исследования пришли к выводу, что ограничения в еде могут привести к изменению работы психики, женщины в результате становятся более агрессивными и злыми.

Ученые говорят, что у женщин на диете и женщин, которые не ограничивают себя в еде, есть разные предпочтения в выборе фильмов. Так, например, женщины, которые отказывали себе в употреблении каких-либо продуктов, намного чаще выбирали для просмотра боевики и ужасы, а женщины, которые не отказывали себе в выборе продуктов, чаще смотрели романтические комедии и другие более позитивные фильмы.

Ранее ученые сообщили, что можно сидеть на диете только в будние дни.