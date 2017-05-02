Искусственный интеллект спрогнозировал инфаркты и инсульты лучше врачей

Искусственный интеллект точнее врачей определяет риск развития инсульта и инфаркта у пациентов, выяснили исследователи из Ноттингемского университета. Результаты работы были опубликованы в журнале PLOS One.

В настоящее время для оценки рисков используются рекомендации, разработанные Американской кардиологической ассоциацией. Исследователи протестировали несколько разных систем, основанных на машинном обучении, использовав данные о более чем 300 тысячах пациентов со всей Великобритании за 2005-2015 годы. Исследователи использовали 75% данных, чтобы научить систему определять признаки, по которым можно спрогнозировать инсульты и инфаркты у пациента в течение 10 лет. Проверка производилась на оставшихся 25% данных. Для сравнения ученые протестировали и действенность привычных рекомендаций.

Используя модель, в которой значение 1,0 обозначало 100-процентную точность, команда установила, что при использовании рекомендаций Американской кардиологической ассоциации можно достичь результата в 0,728, в то время как ИИ продемонстрировал результаты в диапазоне 0,745-0,764 в зависимости от типа нейронной сети. Это значит, что нейронная сеть правильно определила на 355 пациентов, рискующих пострадать от инфаркта и инсульта, больше, чем можно было бы определить по стандартной методике.

Однако для внедрения технологии в клиническую практику необходимо решить некоторые вопросы нормативного характера. Основным барьером для внедрения будет управление конфиденциальностью данных о пациентах, которые будут обрабатываться системой. Кроме того, неясно, кто будет нести ответственность за принятые машиной решения.