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Ученые доказали, что яблоки снижают риск болезней сердца
Фото: 360tv.ru
Британские ученые посоветовали включить в рацион питания яблоки всем желающим снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, сообщил сайт Оксфордского университета.
Медики подчеркивают, что высокое содержание калия и железа в яблоках помогает укрепить иммунитет и избежать болезней сердца.
Исследование показало, что любители яблок в среднем страдают от заболеваний сердечно-сосудистой системы на 12% реже остальных людей. По словам специалистов, зеленые яблоки чрезвычайно полезны при анемии, а красные снижают вероятность гипертонии.
Недавно ученые доказали связь между голодом и психическими расстройствами у людей.
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