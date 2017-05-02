Ученые доказали, что яблоки снижают риск болезней сердца

Британские ученые посоветовали включить в рацион питания яблоки всем желающим снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, сообщил сайт Оксфордского университета.

Медики подчеркивают, что высокое содержание калия и железа в яблоках помогает укрепить иммунитет и избежать болезней сердца.

Исследование показало, что любители яблок в среднем страдают от заболеваний сердечно-сосудистой системы на 12% реже остальных людей. По словам специалистов, зеленые яблоки чрезвычайно полезны при анемии, а красные снижают вероятность гипертонии.

Недавно ученые доказали связь между голодом и психическими расстройствами у людей.